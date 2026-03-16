В Марнеули задержана женщина по обвинению в насилии в отношении малолетних детей
16.03.2026 11:07
В Марнеули по обвинению в насилии над малолетними детьми задержана женщина. По информации Министерства внутренних дел Грузии, следствием установлено, что обвиняемая систематически применяла насилие в отношении своих детей, родившихся в 2020 и 2024 годах.
«Сотрудники Марнеульского районного управления департамента полиции Квемо-Картли Министерства внутренних дел Грузии по обвинению в совершении насилия в семье в отношении несовершеннолетнего с предварительным умыслом задержали С. Г., 2005 года рождения.
В результате проведённых следственных действий правоохранители задержали С. Г. в качестве обвиняемой.
Следствие ведётся по статье 126-й прима, часть 2-я Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет», - говорится в информации.
