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Всех 8 граждан, задержанных по делу о наркореализации, оставили под стражей
14.05.2018 18:41
Суд избрал заключение под стражу в качестве меры пресечения для всех восьмерых лиц, задержанных по обвинению в незаконной реализации наркотических веществ в ночных клубах Тбилиси.
Таким образом, суд удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры. Адвокаты же просили суд выпустить своих подзащитных под залог.
Адвокаты заявили о недоверии следствию и требуют проведения экспертизы оперативных материалов. Как утверждают адвокаты, ни один из задержанных не имел при себе наркотических веществ.
На судебном заседании присутствовали члены семей задержанных.
12 мая после проведенных спецопераций в ночных клубах столицы «Басиани» и «Галери» были задержаны 8 лиц по обвинению в наркореализации.
12 мая МВД распространило соответствующий видеоматериал.
По информации ведомства, существовали обоснованные подозрения, что наркодилеры имели тесную связь с клубами»Басиани» и «Галери».
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