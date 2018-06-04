В Тбилиси остановился метрополитен - машинисты бастуют

04.06.2018 12:14



Отмечается, что машинисты требуют поднять им зарплату на 45% и вернуться к показателям 2013 года, когда им платили от 1400 до 1800 лари (около 45 тыс. руб.). Бастующие заявили, что возобновят работу, если правительство Грузии удовлетворит их требования. При этом машинисты сказали, что готовы сесть за стол переговоров.



Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что власти не станут поднимать зарплаты машинистам. «С полной ответственностью заявляю, что не позволю населению Тбилиси пострадать от шантажа и непонятных, совершенно необоснованных ультиматумов», — сказал Каладзе.



Мэр Тбилиси утверждает, что машинисты метро имеют зарплаты (1400-1800 лари - ок. 580 - 750 долл. США) выше, чем сотрудники Скорой помощи, спасатели и пожарные.



Каладзе также заявляет, что поднять зарплаты машинистам метро непозвожно без повышения тарифа за проезд. По его словам, мэрия не пойдет на такой шаг.



Он также напомнил, что суд



В настоящее время местные жители пользуются наземным общественным транспортом. На время забастовки правительство сделало проезд в автобусах бесплатным.



В Тбилиси не работает метро в связи с забастовкой машинистов. Об этом сообщает телеканал Rustavi2.Отмечается, что машинисты требуют поднять им зарплату на 45% и вернуться к показателям 2013 года, когда им платили от 1400 до 1800 лари (около 45 тыс. руб.). Бастующие заявили, что возобновят работу, если правительство Грузии удовлетворит их требования. При этом машинисты сказали, что готовы сесть за стол переговоров.Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что власти не станут поднимать зарплаты машинистам. «С полной ответственностью заявляю, что не позволю населению Тбилиси пострадать от шантажа и непонятных, совершенно необоснованных ультиматумов», — сказал Каладзе.Мэр Тбилиси утверждает, что машинисты метро имеют зарплаты (1400-1800 лари - ок. 580 - 750 долл. США) выше, чем сотрудники Скорой помощи, спасатели и пожарные.Каладзе также заявляет, что поднять зарплаты машинистам метро непозвожно без повышения тарифа за проезд. По его словам, мэрия не пойдет на такой шаг.Он также напомнил, что суд запретил машинистам метро бастовать в рабочее время В настоящее время местные жители пользуются наземным общественным транспортом. На время забастовки правительство сделало проезд в автобусах бесплатным.











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