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Валерий Меладзе: Я не скрываю, что хочу получить грузинское гражданство
21.08.2018 15:50
Певец Валерий Меладзе подтвердил, что подал заявление на получение гражданства Грузии.
«Я не скрываю этого факта. Однако это не означает, что я отказываюсь от российского гражданства. Мои действия не противоречат законодательствам России и Грузии», - заявил Меладзе радиостанции «Говорит Москва».
Исполнитель пояснил, что родился и вырос в Грузии в то время, когда между этими странами не существовало границ.
«Возникновение границ поставило нас перед выбором. Я предпринял действия, чтобы стереть эту границу для себя. Что касается этической стороны этого вопроса, я уверен, что не наношу никому морального ущерба», - заявил Меладзе.
Напомним, по распространившейся ранее информации, родившийся в Батуми певец хочет получить гражданство Грузии и обратился с соответствующей просьбой в Министерство юстиции.
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