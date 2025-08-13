Капитальные расходы на трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан выросли почти вдвое

13.08.2025 14:57





В текущем году капитальные расходы на трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) выросли почти вдвое. По данным BP, за первые шесть месяцев 2025 года компания потратила 60 миллионов долларов на операционные расходы по эксплуатации трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, а капитальные расходы достигли 30 миллионов долларов, что в 1,7 раза превышает капитальные вложения за аналогичный период 2024 года.



За первые шесть месяцев этого года по трубопроводу было транспортировано 106 миллионов баррелей (13 миллионов тонн) сырой нефти. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года пропускная способность трубопровода снизилась на 1 миллион тонн. Экспортируемая нефть БТД была загружена на 145 танкеров на терминале Джейхан.



Структура акционеров трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан выглядит следующим образом: bp (30,10%), SOCAR (32,97%), MOL (8,90%), TPAO (6,53%), Eni (5%), TotalEnergies (5%), ITOCHU (3,40%), ONGCVidesh (3,10%), ExxonMobil (2,50%) и INPEX (2,50%).



Стоит отметить, что в конце прошлого года была закрыта сделка между SOCAR и норвежской Equinor, которая ранее владела 8,71% акций трубопровода. SOCAR приобрела 7,96% от 8,71% акций Equinor, а ONGC Videsh Limited — 0,75% акций.





