Кавелашвили: У нас в Турции были встречи на высоком уровне, и я благодарен за организацию таких встреч


13.08.2025   16:27


Президент Грузии Михаил Кавелаашвили завершил официальный визит в Турцию.

Михаил Кавелаашвили оценил встречи с турецкой стороной в общении с журналистами.

По словам президента, визит подтверждает, что отношения между Грузией и Турцией будут развиваться еще более активно.

«Президент Турции и председатель Национальной ассамблеи действительно организовали для нашей делегации встречи на самом высоком уровне. Хочу поблагодарить их за организацию таких высокоуровневых встреч. Мы обсудили почти все вопросы. Вчера у нас была встреча высокого уровня с президентом Турции. Отношения, основанные на взаимном доверии, взаимное уважение, выраженные между Турцией и Грузией, вселяют в меня надежду и сегодня еще больше укрепляют уверенность в том, что эти отношения будут развиваться еще активнее», – заявил Кавелаашвили.


