МИД Украины: Работаем, чтобы транзит наших граждан стал возможен как можно быстрее

09.08.2025 18:14





МИД при включенности посольств Украины в Грузии и Республике Молдова, а также в сотрудничестве с международными гуманитарными организациями, продолжает работать над вопросом возвращения граждан Украины на родину - украинская сторона активно сотрудничает с официальными представителями власти Грузии и Молдовы для скорейшей разблокировки транзитного пути, урегулирования всех логистических и организационных препятствий, - об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины, распространенном посольством Украины в Грузии.



«Гуманитарная ситуация на грузинском пункте пропуска «Дарьали» на границе с РФ находится под постоянным контролем МИД Украины.



В ночь с 6 на 7 августа представитель посольства Украины в Грузии прибыл на российско-грузинскую границу, где встретился с нашими соотечественниками, которые находятся на пункте пропуска в результате действий Российской Федерации.



Дипломат ознакомил их с информацией о мерах, которые предприняты МИД Украины и посольством Украины в Грузии для защиты их прав и законных интересов.



7 августа трем гражданам была оказана медицинская помощь, оформлены соответствующие медицинские протоколы. С грузинской стороной достигнута договоренность об оказании неотложной медицинской помощи нашим гражданам в случае необходимости.



8 августа представитель депортированных граждан Украины, с которым наши дипломаты поддерживают постоянную коммуникацию, проинформировал посольство Украины в Грузии о прекращении голодовки наших соотечественников, объявленной 5 августа. Он также выразил благодарность дипмиссии за усилия по урегулированию гуманитарного кризиса, искусственно созданного российской стороной.



Украинская сторона активно сотрудничает с официальными представителями власти Грузии и Молдовы для скорейшей разблокировки транзитного пути, урегулирования всех логистических и организационных препятствий. Напоминаем, что за предыдущий месяц нам удалось организовать выезд с пункта пропуска «Дарьяли» 44 граждан Украины. Мы работаем над тем, чтобы транзит оставшихся наших граждан стал возможен как можно скорее.



В то же время, МИД вновь повторяет призыв к российской стороне, озвученный министром иностранных дел Андреем Сибигой, отправлять депортированных граждан Украины непосредственно на границу Украины с РФ или Беларусью. Украина готова их встречать», - заявляют в МИД Украины.





