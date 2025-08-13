Михаил Кавелашвили встретился с председателем Великой национальной ассамблеи Турции Нуманом Куртулмушем

Президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился с председателем Великой национальной ассамблеи Турецкой Республики Нуманом Куртулмушем. Об этом сообщает администрация президента.



По информации ведомства, на личной встрече стороны обсудили двусторонние и многосторонние отношения между Грузией и Турцией, а также перспективы углубления сотрудничества в различных сферах.



«Михаил Кавелашвили поблагодарил турецкую сторону за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. По словам президента Грузии, грузинская сторона заинтересована в проведении очередного заседания Совета высокого уровня стратегического сотрудничества между двумя странами.



На встрече между президентом Михаилом Кавелашвили и председателем Великой национальной ассамблеи Турции было уделено внимание ситуации в регионе Южного Кавказа. Как отметил президент Грузии, страна поддерживает формулу мирного сосуществования в Южном Кавказе и всегда выражает готовность внести свой вклад в процесс обеспечения мира и конструктивного сотрудничества в регионе. Михаил Кавелашвили также отметил, что приветствует шаги Азербайджана и Армении по установлению устойчивого мира, который должен способствовать движению региона к миру и стабильности.



На встрече в контексте вопросов безопасности обсуждался конфликт между Россией и Украиной. Кроме того, стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества между двумя странами. По словам Михаила Кавелашвили, существующие региональные и стратегически важные проекты являются ярким примером эффективного сотрудничества, устойчивого развития и надёжного партнёрства между нашими странами.



Президент Грузии находится с официальным визитом в Анкаре вместе с супругой. В рамках визита Михаил Кавелашвили провёл личную и расширенную встречу с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом», — говорится в информации администрации президента.





