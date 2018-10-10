Произошло нападение на журналистов телекомпании «Рустави 2»

10.10.2018 17:19 Нападение на съемочную группу "«Рустави 2»"- избили журналиста информационной программы телекомпании Эку Гагуа и оператора Левана Каландия. Со съемочной группой "Рустави 2" физически расправились представители офиса Грузии 23-го бюро Китайской железной дороги.



Журналисты готовили репортаж о нарушениях, выявленных во время строительства новой железнодорожной магистрали. Во время съемки видеоматериала представители китайской компании отняли камеру у журналиста и попытались стереть снятый видеоматериал, в течение нескольких часов принадлежащая телевидению техника была закрыта у представителей компании.



В данную минуту журналист и оператор находятся на допросе в полиции Хашури.



"Мы сегодня с утра поехали, чтобы подготовить сюжет в связи с новой железнодорожной магистралью. Пришли на тот объект, откуда идет строительство тоннелей, и есть строительный объект, я и мой оператор пешком зашли на объект. Там не было никакого предупреждения, что посторонним вход воспрещен. Мы начали снимать, во время чего на нас напали, и физически с нами расправились представители компании"-заявила Эка Гагуа.





















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