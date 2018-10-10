Избившие журналистов «Рустави 2» утверждают, что пытались обеспечить их безопасность

10.10.2018 17:34 Постояннодействующая группа 23-го бюро Железной дороги Китая распространила заявление по факту избиения журналиста и оператора "Рустави 2".



Компания комментирует физическое противостояние с журналистами телекомпании "Рустави 2" на строительном объекте.



"Сегодня утром, около 10 часов у восточного портала девятого тоннеля (квишхетский строительный участок) съемочная группа "Рустави 2" без всякого предупреждения и оснащения безопасности, без разрешения вторглась на строительную площадку, где активно идут строительные работы, и запрещен вход без специального снаряжения безопасности.



Несмотря на неоднократное предупреждение со стороны сотрудников нашей компании, съемочная группа все равно не покинула территорию, и провокационным путем постаралась вступить в конфликт с сотрудниками нашей компании.



Мы сожалеем о происшедшем, нашей целью было обеспечение безопасности журналистов на закрытой строительной площадке. Мы готовы сотрудничать с заинтересованными лицами"- сказано в заявлении.



Грузинские журналисты готовили репортаж о нарушениях, выявленных во время строительства новой железнодорожной магистрали. Во время съемки видеоматериала представители китайской компании отняли камеру у журналиста и попытались стереть снятый видеоматериал, в течение нескольких часов принадлежащая телевидению техника была закрыта у представителей компании.





















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