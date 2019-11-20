

Российские авиакомпании потеряли 3,2 млрд рублей из-за запрета полетов в Грузию

20.11.2019 10:57





Авиакомпании представили в Минтранс расчеты своих финансовых потерь, их объем составил 3,2 миллиарда рублей, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на сотрудников двух авиакомпаний, участвовавших в совещаниях в Минтрансе.



Последние авиарейсы между Россией и Грузией состоялись 7 июля. С 8 июля авиасообщение между странами прекратилось на фоне обострения грузино-российских отношений. Минтранс РФ сообщал, что рассмотрит вопрос о компенсациях авиаперевозчикам за прекращение полетов.



Как сообщили собеседники издания, самые крупные потери у "Уральских авиалиний" — 1,2–1,3 миллиарда рублей. Крупнейшие российские авиакомпании "Аэрофлот" и S7 потеряли примерно по 700 миллионов рублей. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") потерял около 400 миллионов рублей, Red Wings – около 120 миллионов, Smartavia (новый бренд авиакомпании "Нордавиа") – почти 100 миллионов рублей.



Сотрудники трех авиакомпаний заявили "Ведомостям", что не рассчитывают получить компенсации. Минтранс выступает за компенсации только прямых убытков от запрета полетов, по словам же сотрудников двух авиакомпаний, невыполнение запланированных рейсов в Грузию не несет прямых убытков, а расчеты авиакомпаний опираются на неполученную выручку в летнем сезоне.



При этом в июле самолеты вместо выполнения рейсов в Грузию в основном простаивали, рассказали сотрудники двух авиакомпаний. Только в августе флот удалось переориентировать на другие направления, но приходилось снижать цены, добавляет один из собеседников издания.



Как считает сотрудник одной из авиакомпаний, тема компенсаций будет обсуждаться и далее, будут корректироваться подсчеты, пока авиасообщение с Грузией вновь не откроется. Предложения о компенсации авиакомпаниям не поступали, сообщил представитель Минфина. Представитель S7сказал изданию, что информация о сроках выплаты компенсации в авиакомпанию не поступала.



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