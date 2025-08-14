В Тбилиси прошел митинг в поддержку Мзии Амаглобели

На тбилисской площади Свободы проходит митинг в поддержку основательницы изданий Netgazeti и Batumelebi Мзии Амаглобели, участники акции встали вокруг статуи Святому Георгию.



Это молчаливый митинг, организованный после того, как одна из задержанных участниц проевропейских митингов Нино Даташвили призвала граждан поддержать Мзию Амаглобели. Участники митинга принесли плакаты с надписями: «Режим падает», «Борись, пока не поздно», «Свободу Мзии Амаглобели».



«Они обвиняли её в том, чего она не совершала, в том, что она была агентом, брала взятки и так далее. Другими словами, они сказали нам, что делают из Мзии пример для тех людей, кого хотят напугать. Но реальность в том, что им не удалось напугать ни Мзию, ведь её голос сейчас слышен громче, чем когда-либо, ни независимые СМИ, ни других политзаключенных.



Сегодня мы стоим здесь, потому что Нино Даташвили, другая узница совести, попросила нас собраться в круг на площади Свободы ради освобождения Мзии. Солидарность, которую все узники совести выражают друг другу, дает огромную мотивацию людям и в очередной раз показывает, что сегодня в тюрьмах у власти находятся очень достойные люди», – сказала одна из участниц акции.



