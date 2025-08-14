Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Грузии не пустили в страну белорусского актера Александра Ждановича


14.08.2025   22:20


Власти Грузии не пустили в страну белорусского актера Александра Ждановича (Маляваныч), сообщил «Позірку» правозащитник Роман Кисляк.

15 августа Жданович планировал выступить в Батуми с программой «Он полетел и обещал вернуться». 14 августа он прибыл в аэропорт Кутаиси, где получил запрет на въезд «по иным причинам». Обычно за этой формулировкой скрывается нежелание правящей партии пророссийского олигарха «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили пускать в страну оппонентов режимов в России и Беларуси, а также критиков самой партии.

Жданович более двух лет прожил Грузии, куда эмигрировал из Беларуси в связи с преследованием по политическим мотивам. Летом 2024 года переехал в Польшу.


