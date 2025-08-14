В Грузии в 2024 году не зафиксировано случаев антисемитизма – Госдеп США

В 2024 году в Грузии не зафиксировано ни одного случая антисемитизма, что резко контрастирует с ростом подобных инцидентов в крупнейших странах Европы. Это следует из ежегодного доклада Госдепартамента США о соблюдении прав человека.



«По оценкам наблюдателей, численность еврейской общины в Грузии не превышает 6000 человек. В течение года не зафиксировано ни одного проявления антисемитизма», – отмечается в документе.



Аналогичная ситуация – в соседнем Азербайджане, где проживает от 7200 до 25 000 евреев. В Армении Госдеп упоминает единичный случай: в Ереване разбили окно синагоги. Власти страны оперативно осудили происшествие, провели расследование и задержали предполагаемого виновника.



В то же время, доклад фиксирует резкий рост антисемитизма в Великобритании, Франции и Германии после атак ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и последующей войны в Газе.



Отчет за 2024 год готовили при администрации Джо Байдена, однако после прихода к власти Дональда Трампа его отредактировали в соответствии с новой политикой Вашингтона. Теперь антисемитизм рассматривается отдельным разделом, в отличие от прежнего подхода, когда подобные факты упоминались лишь в контексте общих нарушений прав по религиозному признаку.



При этом из отчета исчезли упоминания о нарушениях прав человека по признаку сексуальной ориентации и пола. Этот новый подход вызвал критику со стороны ряда правозащитных организаций, которые считают, что США фактически отходят от роли мирового наблюдателя за соблюдением прав человека. В Госдепартаменте в ответ заявили, что лишь «реструктурировали» доклад для удобства чтения. Там заверяют, что отчет стал более объективным и теперь «освещает нарушения, которые ранее не получали должного внимания».





