Натали Луазо: Позор «Грузинской мечте», которая пытается превратить Грузию в Беларусь


22.10.2025   17:17


Позор «Грузинской мечте», которая пытается превратить Грузию в Беларусь, - так депутат Европейского парламента Натали Луазо прокомментировала объявление президента Европейской комиссии Роберты Мецола победителей премии Сахарова.

«Только что Европейский парламент объявил Мзию Амаглобели (прим. учредитель изданий «Нетгазети» и «Батумелеби») и Анджея Почобута победителями премии Сахарова. Позор «Грузинской мечте», которая пытается превратить Грузию в Беларусь. Мзия и все политзаключенные должны быть освобождены немедленно. Репрессии должны завершиться!», - пишет в социальной сети X Натали Луазо.

Напомним, что находящиеся в заключении журналисты – Мзия Амаглобели и Анджей Почобут были объявлены победителями премии Сахарова за 2025 год.


