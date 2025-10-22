|
Путин назначил спецпредставителя по делимитации границы РФ с Абхазией и Грузией
22.10.2025 17:15
Президент России Владимир Путин назначил посла по особым поручениям МИД России Николая Удовиченко спецпредставителем по делимитации и демаркации государственной границы России с сопредельными государствами-участниками Содружества независимых государств (СНГ). Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
На господина Удовиченко также возлагаются «обязанности по делимитации и демаркации государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия, Грузией и Республикой Южная Осетия», говорится в указе президента РФ от 22.10.2025 № 765.
Другим указом российский президент также назначил Николая Удовиченко руководителем российской делегации на многосторонних переговорах по Каспийскому морю.
Ранее пост спецпредставителя по делимитации и демаркации государственной границы России с сопредельными государствами-участниками СНГ занимал Михаил Петраков. В августе президент назначил господина Петракова послом РФ в Австралии.
