США ввели новые санкции против России накануне встречи Путина и Трампа

14.08.2025 22:19





Вашингтон объявил о новом пакете ограничительных мер против России всего за день до встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в список SDN — перечень лиц, полностью изолированных от американской финансовой системы — россиян Павла Каравацкого, Александра Мира Серду и Сергея Менделеева. Их обвинили в связях с российской криптовалютной биржей Garantex, которая, по данным американских властей, участвует в обходе санкций, передает The Moscow Times.



В санкционный реестр также включены российские криптовалютные компании Indefi, Grinex, Exve и зарегистрированная в Бишкеке фирма Old Vector. Как утверждает Минфин США, все эти структуры связаны с бизнесменом Сергеем Менделеевым и группой компаний под брендом A7.



Переговоры между Путиным и Трампом пройдут 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Накануне Трамп предупредил Москву об «очень серьезных последствиях», если она не согласится на прекращение огня в Украине, но при этом допустил, что в случае успеха переговоров может состояться трехсторонний саммит с участием президента Владимира Зеленского.



Как сообщили источники The Guardian в Москве, на встрече Путин намерен потребовать от Украины передачи под контроль России Донецкой и Луганской областей, а от США — признания их аннексии. От претензий на Херсонскую и Запорожскую области Путин отказываться также не планирует, но рассматривает возможность символической передачи Киеву небольших территорий в Сумской и Харьковской областях, которые сейчас удерживают российские войска. По оценке собеседников издания, реальных прорывов от переговоров ждать не стоит, однако Путин, по их словам, попытается склонить Трампа к более благожелательной позиции в отношении Москвы.



Между тем, как пишет The Washington Post со ссылкой на инсайдеров в Кремле, в высших эшелонах российской власти растет усталость от войны в Украине и желание вернуться к нормальной жизни. Один из бывших кремлевских чиновников заявил, что «все боятся Путина» и вынуждены показывать лояльность, тогда как на деле многие рассматривают предстоящий саммит в Анкоридже как шанс положить конец «СВО» и снизить напряженность.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





