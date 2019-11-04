

Иванишвили: Приход в политику, наверное, самое ценное, что я когда-либо делал в жизни

04.11.2019 15:25





«Поскольку моё участие в политике помогло и позволило нам мирно отстранить от власти режим, который основывался на притеснении народа, это, наверное, самое ценное, что я когда-либо делал в жизни», — заявил в интервью изданию «Entrepreneur Georgia» председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.



«Entrepreneur Georgia» заинтересовалось бизнесом и благотворительностью деятельностью Бидзины Иванишвили.



Бидзина Иванишвили в связи с этим заявил, что у благотворительности есть ценность тогда, когда она проводится без лишнего афиширования. И так было до тех пор, пока он не вмешался в политический процесс.



«Однако, скажу, что самое ценное, что я сделал с точки зрения благотворительности, думаю, это моё участие в политике, поскольку параллельно с безвозмездностью, которая является необходимым постулатом благотворительности, участие в условиях той власти, подвергало риску не только мою собственность, но и мою жизнь и жизни членов моей семьи. Если оценить по результатам, поскольку моё участие в политике помогло и позволило нам мирно отстранить от власти режим, который основывался на притеснении народа, это, наверное, самое ценное, что я когда-либо делал в жизни», — сказал Бидзина Иванишвили.



По его словам, после этого, с определенной периодичностью, общественность будет информироваться о благотворительных проектах.



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