Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Тренер сборной Италии: победа Грузии над Испанией меня не удивила


29.08.2025   13:35


Сборная Грузии проведёт второй матч Евробаскета-2025 против сборной Италии. Матч начнётся 30 августа в 16:00.
В первом круге грузинская сборная обыграла Испанию со счётом 83:69, а Италия уступила Греции со счётом 65:66.

Главный тренер «Скуадры Адзурры» Джанмарко Потеско сделал интересный комментарий относительно игры сборной Грузии:

«Когда я играл в баскетбол, Югославия и Россия (Советский Союз) только-только распались, и на их месте появились сильные баскетбольные державы. Хорватия, Литва и ещё 3-4 команды действительно сильны, поэтому победа Грузии над Испанией меня не удивила.

У Испании один из лучших тренеров мира, очень сильная команда, но Грузия победила. Это ещё раз показывает, в какой сложной группе мы находимся».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна