Тренер сборной Италии: победа Грузии над Испанией меня не удивила
29.08.2025 13:35
Сборная Грузии проведёт второй матч Евробаскета-2025 против сборной Италии. Матч начнётся 30 августа в 16:00.
В первом круге грузинская сборная обыграла Испанию со счётом 83:69, а Италия уступила Греции со счётом 65:66.
Главный тренер «Скуадры Адзурры» Джанмарко Потеско сделал интересный комментарий относительно игры сборной Грузии:
«Когда я играл в баскетбол, Югославия и Россия (Советский Союз) только-только распались, и на их месте появились сильные баскетбольные державы. Хорватия, Литва и ещё 3-4 команды действительно сильны, поэтому победа Грузии над Испанией меня не удивила.
У Испании один из лучших тренеров мира, очень сильная команда, но Грузия победила. Это ещё раз показывает, в какой сложной группе мы находимся».
