

По выдаче свидетельств о постоянном виде на жительство в Грузии лидируют граждане России

11.11.2019 19:16





По данным на 31 декабря 2018 года, 20 811 иностранцам были предоставлены свидетельства о постоянном виде на жительство в Грузии, из них 8889 (44%) свидетельств выдано гражданам России – об этом отмечено в опубликованном правительственной комиссией по миграции в «миграционном профиле Грузии 2019года.



С 16-ю% на втором месте Азербайджан. Всего свидетельств о постоянном виде на жительство выдано 3 189 гражданам Азербайджана. 2211 свидетельства выдано гражданам Армении, гражданам Украины - 1 718 свидетельства, гражданам других стран – 3946.



Что касается свидетельств на временное проживание, по состоянию на 31 декабря 2018 года всего было выдано 31 356 свидетельства. Свидетельствами на временное проживание лидируют граждане Ирана – 7279 свидетельства, затем Индия – 5951 свидетельства, на третьем месте Россия – 4028 свидетельства.



Вместе с этим, более половины иностранцев, имеющих вид на жительство, зарегистрированы в Тбилиси и только около 1/3 в регионах Квемо Картли и Самцхе-Джавахети.



За последние 4 года Агентством развития государственных сервисов гражданам зарубежных стран на различных основаниях было выдано 88 493 вида на жительство. Отсюда больше всего видов на жительство было выдано в 2015 году. Сокращение количества видов на жительство в 2016 году объясняется законодательной поправкой, вступившей в силу в 2015 году, по которой гражданам 95 стран было предоставлено право въезда в Грузию без визы и пребывания в течение 1 года. Однако, не смотря на эту регуляцию, статистика выдачи вида на жительство с 2016 года все равно растет», - отмечено в «миграционном профиле Грузии 2019 года.



Следует отметить, что за последние 4 года выросло число отрицательных решений на выдачу свидетельств о виде на жительство, как в количественном, так и в долевом отношении, доля которых в принятии решений увеличилась с 3% до 23%. Согласно исследованию, в 2018 году 6 598 человеку было отказано в виде на жительство, в 2017 году – 4256 –м, в 2016 году -1659-м, а в 2015 только 889 иностранным гражданам было отказано в виде на жительство.



Наибольшая доля видов на жительство, выданных в 2015-2018 гг., приходится на трудовые и учебные виды на жительство, которые относятся к временным типам разрешений.



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