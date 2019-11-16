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Заседание большинства в офисе «Грузинской мечты» проходит на фоне акции протеста
16.11.2019 12:02
В центральном офисе «Грузинской мечты» проходит заседание правящего большинства. На заседании присутствует председатель партии Бидзина Иванишвили.
Параллельно с заседанием протестную акцию перед офисом проводят представители движения «Позор» и оппозиционные депутаты. Участники выступления скандируют: «Рабы!»
На месте мобилизована патрульная полиция.
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