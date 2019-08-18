

Ряд улицы Тбилиси будут перекрыты из-за съемок голливудского фильма «Форсаж»

18.08.2019 11:29





По информации МВД Грузии, с сегодняшнего дня по 27 августа в Тбилиси и Рустави ограничивается движение на ряде улиц в связи со съемками эпизодов голливудского фильма «Fast and Furious 9» («Форсаж-9»).



В частности, в Тбилиси на первом этапе с 07:00 ч. 18 августа до 18:00 ч. 27 августа, движение на проспекте Важа Пшавела будет перекрыто на участке от улицы Ионы Вакели до переулка Важа Пшавела, т.е. от центральной университетской клиники имени академика Николоза Кипшидзе до станции метро «Делиси».



Соответственно, движение будет в одностороннем порядке будет осуществляться по следующим маршрутам:



— по улице Нуцубидзе, от улицы Будапешта до улицы Тавадзе;



— по улице Тавадзе, от улицы Нуцубидзе по направлению к проспекту Важа Пшавела;



Ограничение движения для автотранспорта будут действовать в круглосуточном режиме.



Что касается пешеходов, то для них движение по перекрытому участку будет возможно в период с 21:00 до 07:00.



При этом, движение от улиц Канделаки и Будапешта в направлении улицы Ионы Вакели будет разрешено для автотранспорта скорой помощи и пожарно-спасательных бригад», — сообщили в МВД.



Вместе с тем, по информации мэрии Тбилиси, временные изменения маршрутов затронут муниципальные автобусы и маршрутки.



В частности, автобусы N21, N24, N34, N47, N49, N51, N54, N66, N87, N88 и N150, на участке от проспекта Важа Пшавела до станции метро «Делиси» будут передвигаться через улицы Ионы Вакели, Нуцубидзе и Тавадзе.





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