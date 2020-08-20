

Как и чем Тбилиси помог абхазской и осетинской сторонам — Covid-19



netgazeti.ge 20.08.2020 16:36



После того, как некоторые неправительственные организации Грузии призвали правительство увеличить гуманитарную и медицинскую помощь Абхазии, в связи с вспышкой коронавируса, Аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства опубликовал заявление, в котором указано какого рода помощь смогла оказать грузинская сторона Сухуми и Цхинвали.



«С первых дней распространения коронавируса власти Грузии заявили, что не оставят население оккупированных территорий, наедине с этой проблемой, и выразили полную готовность помочь им», — говорится в заявлении.



За этим последовали конкретные действия, которые в основном включают четыре направления:



• Была проведена информационно-просветительская работа, информационные материалы о рекомендациях и превентивных мерах по борьбе с ковид-инфекцией, включая протоколы и руководства, подготовленные Национальным центром контроля заболеваний, были переведены на абхазский и осетинский языки в кратчайшие сроки и распространены с помощью международных партнеров и НПО. Информация на абхазском и осетинском языках, также была представлена на официальном сайте www.stopcov.ge



• Для обмена опытом с местными врачами регулярно проводятся онлайн-консультации, которые проводят грузинские специалисты; При поддержке властей Грузии в регионе Абхазии была осуществлена миссия Всемирной организации здравоохранения для оценки ситуации на местах и разработки рекомендаций;



• Для борьбы с пандемией правительство Грузии и международные организации регулярно поставляют в Абхазский регион медицинское оборудование, лекарства и предметы гигиены.



• В частности, с момента начала пандемии из оккупированной Абхазии на лечение прибыло 4 пациента, среди них два медицинских сотрудника. Зараженное были переведены на лечение в район, контролируемый центральным правительством Грузии. Один из них уже выздоровел, лечение троих продолжается.



В заявлении также указано, что соответствующие государственные органы совместно подготовили «План ведения пациентов на оккупированных территориях, а рядом с мостом Ингури был открыт полевой госпиталь, где врачи измеряют температуру каждого прибывшего с оккупированных территорий и исходя из состояния доставляют в различные медицинские учреждения».



Для лечения инфицированных пациентов была оборудована больница Grey Hospital, которая начала работу в рекордно короткие сроки, чтобы облегчить доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию для людей, живущих на оккупированных территориях.



В документе говорится, что несмотря на пандемию и введенные ограничения, правительство не прекращает оказывать различные медицинские услуги людям, проживающим в Абхазии и Цхинвальском регионах.



По официальным данным, с 22 марта с оккупированных территорий Грузии под контролем центрального правительства было эвакуировано до 1000 человек, из которых 316 пациентов, нуждающихся в неотложной медицинской помощи, были доставлены в больницы, а 589 человек получили соответствующую медицинскую помощь после прохождения карантина.



«Мы используем все доступные формальные и неформальные каналы для поддержания активной связи со всеми соответствующими заинтересованными сторонами в абхазском регионе, включая медицинское сообщество», — указывает агентство.



Власти Грузии также выразили готовность помочь местному населению напрямую и через международных партнеров, а также организовать «горячую линию», но пока это «не представляется возможным».



Кроме того, Тбилиси обратился в Международный комитет Красного Креста — единственную международную организацию, действующую на местах с предложением увеличить гуманитарную и медицинскую помощь населению.



В документе указано, что правительство продолжит прилагать все усилия, чтобы местные жители могли свободно передвигаться и получать доступ к квалифицированной медицинской помощи.



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