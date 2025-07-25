Кавелашвили наградил членов Федерации баскетбола Грузии

25.07.2025 16:09





Михаил Кавелашвили, по представлению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, наградил членов Национальной федерации баскетбола Грузии орденами Победы имени Святого Георгия, орденами Чести и медалями Чести. Указанную информацию распространяет пресс-служба Михаила Кавелашвили.



По сообщению пресс-службы, на церемонии награждения присутствовали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, министр спорта Шалва Гоголадзе, представители Федерации баскетбола Грузии и члена национальной сборной Грузии по баскетболу.



Кавелашвили обратился к последним с приветственным словом и отметил, что все успехи, которые были достигнуты грузинскими баскетболистами за счет самопожертвования, неустанных тренировок и силы воли, исходят из командного духа и любви к Родине. Михаил Кавелашвили выразил им благодарность от лица всей Грузии.



«Хочу пожелать вам успеха на чемпионате Европы. Знаю, что подготовка начинается уже с завтрашнего дня. Вся Грузия с вами. Вы подаете пример молодому поколению, за что мы вам очень благодарны. Я знаю, каким трудом дается успех, и какими особенными для нас, небольшой страны, являются такие результаты, и это отражается на настроениях в любой сфере. Я уверен, что вы всегда сделает максимум для всего этого, но нет ничего невозможного, и я хочу еще раз пожелать вам успеха,» – заявил Кавелашвили.





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