Парламентская делегация «Грузинской мечты» проводит официальные встречи в Китае

25.07.2025 16:14





Парламентская делегация высокого ранга партии «Грузинская мечта» находится с визитом в Китайской Народной Республике, где проводит стратегические встречи с целью углубления двустороннего сотрудничества. Об этом говорится в официальной информации парламента Грузии.



Как отмечается, в рамках визита грузинские политики провели многосекторальные встречи с представителями правящей партии Китая, Всекитайского собрания народных представителей, Центра языкового и образовательного сотрудничества Министерства образования (CLEC), Китайской торгово-промышленной палаты (CCTIP), муниципальными властями города Шэньчжэнь, а также с ведущими технологическими корпорациями.



«Грузия рассматривается как государство с геостратегическим значением, играющее роль ключевого узла трансъевразийского транспортного маршрута между Европой и Азией – так называемого Срединного коридора. Функциональное значение транзитной инфраструктуры значительно возросло с 2022 года, что выразилось в 30-процентном росте грузооборота. Официальные позиции ЕС подтверждают международную значимость регионального сотрудничества. Для Китая укрепление отношений с Грузией представляет собой компонент формирования альтернативного механизма доступа к европейским рынкам, что особенно актуально на фоне геополитических ограничений функционирования северных транспортных путей. Основные цели визита включают консолидацию межпартийных механизмов, многосекторальное развитие стратегического партнёрства между Китаем и Грузией в сферах образования, сельского хозяйства и экономического сотрудничества, что соответствует социо-экономическим интересам грузинского народа и демонстрирует готовность Грузии играть важную связующую роль между Востоком и Западом. Транзитные возможности Грузии подчёркивают её системную значимость в новой евразийской торговой конфигурации, обеспечивая доступ к рынку из 2,3 миллиарда потребителей через механизмы многосторонних соглашений о свободной торговле», — говорится в информации парламента.



Вице-спикер парламента Гия Вольски в связи с этим отметил, что вопрос «Среднего коридора» сегодня имеет крайне важное значение:



«О значении «Среднего коридора» говорили давно, но сегодня эта тема исключительно актуальна как для Востока, так и для Запада. Связать эти два рынка невозможно без Срединного коридора. Геополитическое расположение Грузии соответствует стандарту, необходимому для развития исторического Шёлкового пути, и с участием Грузии произойдут важные изменения, которые в первую очередь положительно отразятся на экономическом и социальном положении грузинского народа», — заявил Гия Вольский.



В состав парламентской делегации входят: член политсовета, вице-спикер парламента Гия Вольский, член политсовета, председатель комитета по внешним отношениям Николоз Самхарадзе, председатель комитета по образованию, науке и делам молодёжи Мариам Лашхи, председатель комитета по экономической политике Шота Берекашвили, председатель комитета по аграрным вопросам Гела Самхараули.





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