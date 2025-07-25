За последние сутки полиция арестовала 34 человека по обвинению в наркопреступлениях

25.07.2025 16:24





Полиция за последние 24 часа задержала 34 человека по обвинению в наркопреступлениях. Об этом на брифинге в Министерстве внутренних дел сообщил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.



По его словам, за подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет или пожизненно.



«Министерство внутренних дел продолжает бескомпромиссную борьбу с незаконным оборотом и распространением наркотиков по всей стране. Вчера правоохранители провели ещё одну успешную полицейскую операцию в Тбилиси и регионах. За последние 24 часа по обвинению в наркопреступлениях были задержаны 34 человека, большинство из которых — крупные наркоторговцы, а часть обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупных размерах.



Среди задержанных есть как граждане Грузии, так и иностранные граждане. Правоохранители, на основании судебного ордера, несколько раз провели контрольные закупки наркотиков у обвиняемых в незаконной продаже, с осуществлением скрытой аудио- и видеозаписи. Во время обысков у задержанных и в их жилых помещениях в качестве вещественных доказательств были изъяты различные виды наркотических веществ в особо крупных количествах, в том числе: фентанил, героин, метадон, субоксин, марихуана и другие.



В ходе следственных действий также были изъяты незаконно проданные наркотические средства, предположительно деньги, полученные от продажи наркотиков, а также незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы. Расследованием установлено, что задержанные использовали различные методы распространения наркотиков, в том числе — прямую передачу из рук в руки и метод закладок.



За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет или пожизненно. Ещё раз подчёркиваю: бескомпромиссная борьба с наркопреступностью остаётся главным приоритетом Министерства внутренних дел. Соответственно, полиция продолжит интенсивное проведение строгих мер, предусмотренных законодательством, против наркопреступности. Наше ведомство и в дальнейшем будет регулярно информировать общественность о результатах борьбы с наркопреступностью», — заявил Александр Дарахвелидзе.





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