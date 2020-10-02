

Чем хуже, тем лучше – принцип Кремля

02.10.2020 13:23



Дмитрий Беляев



27 сентября в районе Нагорного Карабаха началось новое противостояние между армянскими и азербайджанскими военными подразделениями, которое трудно уже назвать конфликтом – идут полномасштабные боевые действия, гибнут не только солдаты, но и мирное население. Это самое масштабное военное противостояние с момента заключения перемирия в 1994 году.



Как всегда, оба государства обвиняют друг друга в провокациях и начале боевых действий. В обоих государствах введен режим военного положения и объявлена мобилизация. Лидеры и высокопоставленные лица как Азербайджана, так и Армении громко заявляют о своей правоте и не собираются садится за стол переговоров. Карабахский конфликт своими корнями уходит в века и решить его не удавалось никому, по тому, не время разбираться кто прав и кому исторически принадлежит эта спорная территория.



Сегодня главное остановить кровопролитие, с обеих сторон гибнут военные, которым в основном по 19-20 лет, гибнут гражданские, среди них женщины и дети, страдают и те, и другие. Возобновление боевых действий в Нагорном Карабахе нельзя сказать, что произошла внезапно. Постоянно возникали конфликты, постоянно была напряжённая ситуация, дело доходило и до стрельбы, а в середине июля этого года несколько дней продолжались взаимные артиллерийские обстрелы, погибли 17 человек, военнослужащие и гражданские. Этим летом на территории Армении проходили совместные российско-армянские учения, а в Азербайджане, в июле этого года, проходили совместные турецко-азербайджанские учения. К тому же президент Азербайджана Алиев всегда говорил, что его народ никогда не смирится с потери Карабаха и они обязательно его вернут.



В создавшейся ситуации, когда обе стороны настроены воинственно и не собираются уступать, инициативу по разъединению сторон должно на себя взять международное сообщество, но и они пока не очень активны. Страны ЕС, США, Иран дружно выражают свою обеспокоенность, не возлагая ответственность за начало войны ни на одну из сторон. Делаются обращения, есть телефонные разговори с лидерами противостоящих сторон, которые практический нечего не дают - на этом всё. От них радикально отличается позиция Турции – президент Реджеп Тайип Эрдоган однозначно поддержал Азербайджан и потребовал от Армении освободить Карабах, назвав его оккупированным. Президент Эрдоган также заявил, что окажет Азербайджану всяческую помощь.



Турция является стратегическим партнёром Азербайджана, и она на деле доказывает это, вместе с этим укрепляя свои позиции на Кавказе, после успешных действии в Ливии и Сирии. Если Турция является стратегическим партнёром Азербайджана, то стратегическим партнёром Армении является Россия, но в отличии от Эрдогана, Путин явно медлит, нет какой-то жёсткой реакции на происходящее, только сдержанные призывы прекратить кровопролитие.



Россия и Армения являются членами ОДКБ, существует договор о военной взаимопомощи, Россия является гарантом, чтобы конфликт не перерос в широкомасштабную войну. На фоне этого, действие Путина, а точнее бездействие, вызывает серьёзную озабоченность и подозрение, что тут что-то не так. Создаётся впечатление, что Путин сознательно тянет время, он не хочет активно вмешиваться и оставляет своего главного партнёра на Кавказе одного против Азербайджана и Турции. Всем хорошо известно, как Путин умеет придумывать причины, чтобы уклонятся от выполнения взятых на себя обязательств и данная ситуация этому подтверждение.



Договор о военной взаимопомощи в формате ОДКБ можно запустить в действие если угроза коснётся непосредственно территории Армении, а так как Карабах не является территорией Армении, Путин ловко пользуется этим и уходит от ответственности. Может Путину выгоден кризис в Армении и дело в Пашиняне, который недостаточно пророссийски настроен и порой поглядывает на «Запад». В случае неблагоприятного исхода военных действии, Пашиняну придётся уйти, и Путин надеется привести к власти «своего» человека, тем самим окончательно привяжет Армению и не позволить ему встать на демократические рельсы. На такие мысли наводит и визит министра обороны России Сергея Шойгу в Баку, состоявшийся 25 августа сего года. О чём там велись переговоры и какие гарантии стороны получили, можно только предполагать.



Исторически правители государств делятся на две группы – созидатели и разрушители. Путин, по своей натуре разрушитель, он разрушает всё к чему притрагивается. Он разрушил конституционную систему собственной страны, разрушил целостность государств близких нам народов - Украины, Грузии, Молдовы поддерживая сепаратистов, посягает на Беларусь, удерживая у власти диктатора, поддерживает во всём мире террористические режимы. Это у него хорошо получается, но созидать, примирять, восстанавливать, одним словом творить добро, он не в силах, даже если того пожелает. Вот и думает Путин как сделать так, чтобы и армянам, и азербайджанцам было плохо, а ему хорошо, ведь принцип таков – чем хуже, тем лучше.



Пока Путин думает, а международное сообщество возмущается и охает, бои продолжаются, льётся кровь, умирают люди и, если это не остановить сегодня, завтра уже будет слишком поздно. Путин, как хороший актёр, затянул паузу, тем самим хочет подчеркнуть свою значимость и необходимость, и только в самый критический момент намерен появится. Только вот не передержать бы паузу, а то в его появлении и в присутствии и вовсе может отпасть необходимость.



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