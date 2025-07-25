Кто говорит от имени Патриарха?

25.07.2025 14:44





Теолог Шота Кинцурашвили считает, что заявление пресс-центра Патриархии против рекомендаций ЕС не отражает позицию самого Католикоса-Патриарха Илии II. По его словам, высказывания Патриарха всегда отличались взвешенным тоном и никогда не копировали в лоб повестку правящей партии, в отличие от последней публикации пресс-центра, которая вышла не на официальном сайте, а только на странице в Facebook.



«Патриарх не раз открыто выражал позитивное отношение к Западу», — напоминает Кинцурашвили.



Он предполагает, что публикация отражает точку зрения лишь одной группы в церковной иерархии, которая сегодня всё чаще действует под влиянием правящей партии «Грузинская мечта».



Кинцурашвили отмечает, что после ухудшения здоровья Илии II реальная власть в Патриархии перешла к институту Местоблюстителя (то есть человека, исполняющего обязанности Патриарха), а также к епископам и влиятельным церковным фигурам, у которых, по его словам, нет мандата говорить от имени всей православной общины.



«Евроинтеграция — это не вопрос догматики, а политическое решение. А церковь — это не клуб отдельных иерархов, а общество верующих. Их мнение должно учитываться», — подчёркивает он.



Также теолог напоминает, что в 2012 году Бидзина Иванишвили начал открыто допускать критику церкви и самого Патриарха, сняв с института сакральность — но, как теперь видно, это было сделано не ради плюрализма, а для подчинения церкви партийной власти:



«Иванишвили хотел ослабить церковь как независимого игрока, чтобы она не могла влиять на общественные настроения. Сегодня мы видим, что Патриархия повторяет пропаганду власти. Это опасная трансформация», — говорит он.



В интервью также подчёркивается, что внутри Патриархии усилилось противостояние между двумя центрами влияния, а заявления, подобные последнему, ещё больше подчёркивают попытки правящей партии использовать церковь как инструмент политической легитимации.



Напомним, что 21 июля пресс-центр Патриархии опубликовал антизападный пост, повторяющий месседжи «Грузинской мечты», но не через официальный сайт, а на Facebook-странице, что само по себе вызвало вопросы.





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