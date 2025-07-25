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Задержанные по обвинению в хранении наркотиков россияне Артем Грибуль и Антон Чечин прекратили голодовку


25.07.2025   14:26


Задержанные по обвинению в хранении наркотиков россияне Артем Грибуль и Антон Чечин прекратили голодовку. Об этом в фейсбуке 24 июля сообщила адвокат Артема Грибуля. «Артем Грибуль и Антон Чечин прекратили сухую голодовку. Посетила обоих заключенных сегодня. Состоянию здоровья Антона и Артема больше ничто не угрожает», — написала Дарья Самодурова в фейсбуке.

Детали. Жена Антона Чечина Манана Самхарадзе сообщила, что 23 июля у Артема и Антона началось обезвоживание: «Поняв, что скоро их здоровью может угрожать серьезная опасность, а в тюремных условиях в критической ситуации никто не сможет им помочь, они приняли решение прекратить голодовку».

Требования, ради которых заключенные начали голодать, выполнены не были.

О том, что Грибуль и Чечин объявили голодовку стало известно 21 июля. Артем Грибуль сообщил об этом в письменном заявлении и призвал всех политических заключенных присоединиться к нему.


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