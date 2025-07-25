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В Квемо-Картли задержаны двое по делу о фальсификации техосмотра и коммерческом подкупе
25.07.2025 14:31
Следственная служба Министерства финансов Грузии, в координации с прокуратурой Квемо-Картли, задержала двух человек по делу о коммерческом подкупе и изготовлении/распространении поддельных официальных документов.
По данным следствия, один из задержанных работал инспектором на технической станции в Марнеули. Вместе с сообщником он систематически выдавал ложные заключения о прохождении техосмотра на технически неисправные автомобили, получая за это по 100 лари взятки сверх официальной платы.
В рамках расследования установлено, что на станции регулярно оформлялись поддельные акты о техосмотре. Следственные действия продолжаются.
Дело возбуждено по статьям 221 (коммерческий подкуп, ч. 4) и 362 (подделка официальных документов, ч. 1) УК Грузии. Обвиняемым грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.
Информацию распространила Следственная служба Минфина Грузии.
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