В Квемо-Картли задержаны двое по делу о фальсификации техосмотра и коммерческом подкупе

25.07.2025 14:31





Следственная служба Министерства финансов Грузии, в координации с прокуратурой Квемо-Картли, задержала двух человек по делу о коммерческом подкупе и изготовлении/распространении поддельных официальных документов.



По данным следствия, один из задержанных работал инспектором на технической станции в Марнеули. Вместе с сообщником он систематически выдавал ложные заключения о прохождении техосмотра на технически неисправные автомобили, получая за это по 100 лари взятки сверх официальной платы.



В рамках расследования установлено, что на станции регулярно оформлялись поддельные акты о техосмотре. Следственные действия продолжаются.



Дело возбуждено по статьям 221 (коммерческий подкуп, ч. 4) и 362 (подделка официальных документов, ч. 1) УК Грузии. Обвиняемым грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.



Информацию распространила Следственная служба Минфина Грузии.





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