Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Китай вышел в лидеры по экспорту грузинской продукции


19.02.2020   14:57


По данным службы статистики, экспорт из Грузии в январе текущего года вырос на 10 процентов и достиг 262.6 млн долларов. По объёму экспорта на первом месте легковые автомобили (51.8 млн долларов).

В тройке стран-лидеров – Китай (44.4 млн долларов), Азербайджан (44 млн долларов) и Россия (33.4 млн долларов).

При этом, экспорт в Китай, по сравнению с январём прошлого года, вырос на 1431%. Это связано с крупной поставкой в страну медных руд и концентратов из Грузии (40 млн долларов). А поставки вина, напротив, сократились – до 678 тысяч долларов (минус 52%).

В прошлом году экспорт вина из Грузии достиг рекордных 94 миллионов бутылок.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
ВАЖНОЕ:
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна