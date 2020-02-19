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Китай вышел в лидеры по экспорту грузинской продукции
19.02.2020 14:57
По данным службы статистики, экспорт из Грузии в январе текущего года вырос на 10 процентов и достиг 262.6 млн долларов. По объёму экспорта на первом месте легковые автомобили (51.8 млн долларов).
В тройке стран-лидеров – Китай (44.4 млн долларов), Азербайджан (44 млн долларов) и Россия (33.4 млн долларов).
При этом, экспорт в Китай, по сравнению с январём прошлого года, вырос на 1431%. Это связано с крупной поставкой в страну медных руд и концентратов из Грузии (40 млн долларов). А поставки вина, напротив, сократились – до 678 тысяч долларов (минус 52%).
В прошлом году экспорт вина из Грузии достиг рекордных 94 миллионов бутылок.
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