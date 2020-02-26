

В Тбилиси появятся 126 единиц 12-метровых автобусов

26.02.2020 11:53





В ближайшем будущем в Тбилиси появятся 126 единиц 12-метровых автобусов, работающих на сжиженном природном газе (CNG), по стандартам EURO 6, — об этом заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании правительства Тбилиси.



По его словам, эти автобусы производятся в Турции, и их сборка начнется в ближайшее время.



«Мы не ограничиваемся только обновлением-заменой автобусного парка, но и хотим привезти дополнительные автобусы, потому что в столице есть конкретные районы, где общественный транспорт не ходит или, если ходит, пассажиру приходится долго ждать. Мы обязательно решим эту проблему и сделаем все возможное, чтобы время ожидания составляло максимум 10 минут. Мы приняли решение не останавливаться на достигнутом, покупать дополнительные автобусы. Кроме того, в скором времени на улицах столицы появятся 18-метровые автобусы», — заявил Каха Каладзе.



126 автобусов было приобретено при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Автобусы марки BMC рассчитаны на 90 пассажиров, 28 мест сидячие и полностью адаптированы для лиц с ограниченными возможностями, установлена система отопления, кондиционирования и вентиляции современных стандартов.



У автобусов есть голосовая информационная система, внутренняя и внешняя система антивандального видеонаблюдения, зарядные устройства USB, техническое приспособление объявления остановки и автоматическая система подсчета пассажиропотока. Стоимость проекта составляет 37 885 207 евро.



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