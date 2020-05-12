

Премьер призывает население приобретать грузинские продукты

12.05.2020 17:40





Премьер-министр Грузии Георгий Гахария призывает граждан страны приобретать грузинские продукты. Как отметил премьер, Грузия должна сделать все для того, чтобы грузинская продукция была конкурентоспособной на международных рынках.



Кроме того, по словам Гахария, на селе фермерам нужно продолжать работать и не должно оставаться необработанной земли.



«Агропродовольственная безопасность нашей страны критически важна. Именно для достижения этой цели ни один из аграрных процессов не должен приостанавливаться ни на минуту. На селе фермерам нужно продолжать работать и не должно оставаться необработанной земли. В этом заключается наша цель, в этом состоит цель этой программы. Следующая цель, являющаяся системным вызовом для сельского хозяйства, это индустриализация отрасли. Нам необходимо индустриальное сельское хозяйство и, разумеется, увеличение продуктивности. Это тот вызов, с которым мы боремся годы, и у нас есть определенные успехи. Очень важен баланс агропродовольственного дефицита, в стране разница между импортом и экспортом сельскохозяйственных продуктов был 900 млн долларов и сегодня он снижен до 300-350 млн долларов. Это тот план, который разработали Министерство сельского хозяйства и правительство. Единственное нам остается призвать наших граждан покупать грузинские продукты, которые становятся все более качественными, и мы должны сделать все для того, чтобы после удовлетворения нашей агропродовольственной безопасности, продукты нашего сельского хозяйства были конкурентоспособными на международных рынках. Мы это можем и должны сделать», - заявил Гахария.



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