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TBC Capital назвал самые пострадавшие из-за коронавируса отрасли
18.05.2020 15:24
Отрасли, акции на которые сильнее всего упали в цене из-за коронавируса в Грузии, в отчете «Влияние COVID-19 на экономику Грузии» 18 мая назвал исследовательский центр TBC Capital.
По данным исследователей, больше всего снизились цены на акции компаний авиаперевозчиков. Они подешевели на 41%. Далее идут предприятия нефтегазовой отрасли и производители группы товаров долгосрочного пользования. Эти компании в общем потеряли, соответственно, 31% и 32% от стоимости своих акций.
Немного отстают по этому показателю автомобильная индустрия (-29%), гостиницы и рестораны (-29%), логистические компании (-28%), агентства недвижимости (-25%) и транспортные предприятия (22%).
Больше всего выросли в цене компании, занимающиеся продажей товаров повседневного спроса (+7%). Небольшой рост показали учреждения, оказывающие медицинские услуги (+2%) и производящие хозяйственные товары (+1%).
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