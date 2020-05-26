

Грузия договорилась с «Газпромом» о снижении цены на газ на 15%

26.05.2020 17:31





Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявляет, что пересмотр существующего с «Газпромом» договора служит снижению цены на природный газ, и цена уменьшится приблизительно на 15%.



«С учетом усилившейся конкуренции и того, что в мире падают цены на нефтепродукты, нынешний пересмотр, который происходит в уже действующем с «Газпромом» контракте, служит снижению цены. Ввиду коммерческой тайны я не буду называть конкретных цифр, однако скажу, что цена уменьшается приблизительно на 15%. Сегодня этот рынок совершенно конкурентен и в коммерческой части цены снижает как SOCAR, так и «Газпром» следует этой тенденции. В случае необходимости мы будет говорить с ними об еще большем снижении цен, и это будет зависеть от конъектуры рынка», - пояснила министр.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







