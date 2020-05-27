

Гахария: Государство намерено субсидировать ипотечные кредиты всем гражданам

27.05.2020 14:54





Премьер-министр Георгий Гахария во время представления в парламенте отчета о проделанной работе в период эпидемии коронавируса заявил, что для девелоперов и строителей уже разработан конкретный план.



«Речь идет не только о помощи компаниям. Это также помощь нашим гражданам, которые решили купить квартиру и улучшить свои жилищные условия. Эта помощь для тех, кто уже вовлечен в данный процесс, уже принял решение или внес первоначальный взнос. Для тех, кто уже начал работать со строительной компанией и их квартира находится в стадии строительства. Все подобные риски будут застрахованы государством, абсолютно все риски — с сегодняшнего дня и до конца года.



Государство будет субсидировать ипотечные кредиты для всех, кто решит взять ипотечный кредит до конца года и улучшить жилищные условия», — сказал премьер-министр.



По словам премьера, цель правительства — обеспечить, чтобы строительный сектор не оказался в такой же ситуации в посткризисный период, как после 2008 года.



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