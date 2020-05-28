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В Гори запущено предприятие биоразлагаемых пакетов
28.05.2020 11:50
Предприятие биоразлагаемых пакетов запущено в Гори. Поверенный в Шида Картли Георгий Ходжеванишвили осмотрел предприятие и ознакомился с производственным процессом.
Компания «Эко Джорджия» является участником государственной программы — «Производи в Грузии», которая получила земельный участок и здание в 3355 кв.м. в Гори за один лари.
По словам представителя предприятия, это единственное предприятие в Грузии, где производятся не только биоразлагаемые пакеты, но и необходимое для этого сырье.
Инвестиционная стоимость предприятия составляет около трех миллионов лари. В настоящее время на месте работают 25 человек, но в будущем планируется создать более 100 рабочих мест.
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