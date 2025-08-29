Председатель ЕНД встретилась с президентом Молдовы Майей Санду

Председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава и политический секретарь партии Георгий Барамидзе встретились с президентом Молдовы Майей Санду, а также вице-премьером и министром иностранных дел Михаем Попшой. Об этом сообщает пресс-служба партии.



Как заявила Бокучава после встречи, визит лидеров «Веймарского треугольника» в Кишинёв по случаю Дня независимости Молдовы подтверждает, что Европейский союз прилагает усилия для вступления Молдовы в ЕС.



По её словам, в Европе также ждут грузинский народ, и важно удвоить усилия на внешнеполитическом фронте, чтобы Грузия не была исключена из международной повестки.



«Сегодня мы встретились как с президентом Молдовы Майей Санду, так и с министром иностранных дел после вчерашнего исторического события, когда по случаю Дня независимости Молдовы и в поддержку её евроинтеграции в Кишинёве находились все три лидера «Веймарского треугольника» — Эммануэль Макрон, Дональд Туск и Фридрих Мерц. Это подтверждает, что Европейский союз прилагает все усилия для вступления Молдовы в ЕС, что является главным гарантом мира, свободы и европейского благополучия в европейском пространстве. Сегодня эту возможность у нас отнимает криминальная банда Иванишвили, в то время как в Европе ждут и нас, грузинский народ. Эта возможность лежит на ладони, поэтому необходимо удвоить усилия на внешнеполитическом фронте, чтобы Грузию не сняли с международной повестки, а также внутри страны, и синхронизацией этих процессов мы добьёмся смены режима и вернём Грузию на путь евроинтеграции», — заявила Тина Бокучава.







