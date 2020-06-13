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Болгарский туристический журнал публикует статью о Грузии
13.06.2020 20:00
Крупнейший в Болгарии англоязычный журнал о путешествиях Vagabond пишет о Грузии как о безопасном туристическом направлении.
«В 2020 году, чтобы утолить жажду путешествий, посетите удивительную страну, которая избежала нынешнюю пандемию», — пишет Vagabond.
В статье подробно описаны превентивные меры, принятые Грузией против распространения коронавируса. Как отмечает издание, Грузия уделяет особое внимание индустрии туризма.
«Для индустрии туризма был подготовлен специальный пакет экономических стимулов. В результате Грузия готова открыть свои границы с 1 июля. Для превенции Covid-19 разработаны строгие протоколы, которые включают: скрининг, дезинфекцию и специальные меры в ресторанах, транспорте и гостиницах», —
говорится в статье.
Vagabond также отмечает, что в Грузии созданы специальные «зеленые» зоны, где туристы могут провести время в безопасной, изолированной среде.
Статья в журнале Vagabond была подготовлена при организации посольства Грузии в Болгарии, сообщает Национальный департамент туризма Грузии.
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