

На перевале Рикоти одновременно строят 50 мостов и 37 тоннелей

01.10.2020 13:13





Строительство мостов и тоннелей на дороге через Рикотский перевал, соединяющем западную и восточную части Грузии, ведется в интенсивном режиме, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.



На данном этапе ведутся строительные работы на 11,7-километровом участке автодороги Чумателети-Хеви-Рикоти, 12,2-километровом отрезке Хеви-Убиса и 13-километровом участке Убиса-Шорапани. Также в ближайшее время начнутся работы на участке Шорапани-Аргвета.



По данным дорожного управления, на данном этапе ведутся строительные работы в общей сложности на 50 мостах и ​​37 тоннелях. Пробиты уже четыре тоннеля.



«В рамках строительства дороги через Рикоти в общей сложности запланировано 51,6 км дороги, в том числе 96 мостов и 53 туннеля. Строительство дороги Рикоти будет поэтапно завершено к 2024 году.



Строительство участка перевала Рикоти — это проект века, спланированный на сложнейшем географическом маршруте с использованием сложнейших инженерных сооружений.



На данный момент скорость передвижения через Рикоти составляет 60 км/ч, а после завершения строительства увеличится вдвое. Завершение дороги через перевал Рикоти станет своеобразным поворотным моментом в строительстве скоростной автомагистрали и позволить объединить уже отстроенные участки автомагистрали в Западной и Восточной Грузии.



Модернизация перевала Рикоти имеет решающее значение с точки зрения развития дорожной сети и приведения ее в соответствие с современными стандартами.



Новая дорога соответствует всем современным стандартам безопасности дорожного движения, а ее параметры обеспечивают удвоение скорости при полной безопасности, что в конечном итоге сократит вдвое время в пути по Грузии по коридору Восток-Запад», — сказано в заявлении департамента автомобильных дорог.



Ранее сообщалось, что завершить строительство дороги через Рикоти планируется к 2023 году. На осуществление проекта выделено до одного миллиарда долларов.



После реализации проекта время в пути по территории Грузии от КПП «Красный мост» на грузино-азербайджанской границе до пункта «Сарпи» на грузинской-турецкой границе сократится почти в два раза – с 8 до 4-4,5 часов.



Трасса «Восток-Запад», или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором. Она начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.



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