В Грузии официально открылись многонациональные военные учения Agile Spirit 2025

25.07.2025 17:04





Грузия в двенадцатый раз принимает многонациональные военные учения «Проворный дух» (Agile Spirit). Учения официально открылись в Крцаниси, в Совместном центре подготовки и оценки НАТО–Грузия (JTEC).



На плацу к военнослужащим стран-участниц международных учений обратились с приветственным словом первый заместитель министра обороны Паата Патиашвили, заместитель командующего Силами обороны Грузии, генерал-майор Ираклий Чичинадзе и командующий подготовкой Седьмой армии США в Европе и Африке, бригадный генерал Терри Тиллис.



В своих выступлениях они подчеркнули значение международных учений и пожелали участникам успехов.



Совместное руководство международными учениями в Грузии осуществляют командующий Западным командованием Сил обороны Грузии, бригадный генерал Коба Григолия, и представитель Национальной гвардии штата Джорджия (США), полковник Уильям Кокс. На церемонии открытия присутствовали представители Сил обороны Грузии, аккредитованные в Грузии военные атташе, представители Офиса связи НАТО, основной группы Существенного пакета НАТО–Грузия (SNGP), Управления по вопросам оборонного сотрудничества посольства США (ODC), а также Наблюдательной миссии ЕС (EUMM).



Agile Spirit 2025 проводится в двух странах региона – Грузии и Турции, что способствует укреплению регионального сотрудничества. Этап учений в Турции стартовал 21 июля с совместной воздушно-десантной операции США и Турции вблизи провинции Адана. В учениях Agile Spirit 2025, наряду с военными из Грузии, США и Турции, участвуют военнослужащие ещё восьми стран, а также два многонациональных подразделения. За ходом учений наблюдают представители двух государств.



Цель учений – повышение уровня боевой готовности вооружённых сил стран-участниц, укрепление взаимной совместимости и оперативных возможностей.







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