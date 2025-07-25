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Анна Джапаридзе — победительница Европейских юношеских Параигр


25.07.2025   18:29


Грузинская паратаэквондистка Анна Джапаридзе стала чемпионкой Европейских юношеских Параигр — в финале она победила представительницу страны-хозяйки турнира, Турции, и завоевала первую медаль для юношеской паралимпийской сборной Грузии на Европейских Параиграх.

Сегодня в финальном блоке также выступит ещё один представитель Грузии — парапловец Зако Мушкудиани.


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