Анна Джапаридзе — победительница Европейских юношеских Параигр

25.07.2025 18:29





Грузинская паратаэквондистка Анна Джапаридзе стала чемпионкой Европейских юношеских Параигр — в финале она победила представительницу страны-хозяйки турнира, Турции, и завоевала первую медаль для юношеской паралимпийской сборной Грузии на Европейских Параиграх.



Сегодня в финальном блоке также выступит ещё один представитель Грузии — парапловец Зако Мушкудиани.







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