

Транспортировка грузов из грузинских портов в Армению осуществляется в штатном режиме – ЮКЖД

06.10.2020 16:58





Компания «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД, 100%-ная «дочка» ОАО «Российские железные дороги») сообщает о штатном режиме грузоперевозок из грузинских портов в Армению.



«Компания «Южно-Кавказская железная дорога» сообщает, что продолжает перевозку грузов из грузинских портов Поти и Батуми в Армению в штатном режиме, как в импортном, так и в экспортном сообщениях», - сообщает пресс-служба компании.



«Вопреки распространенной 6 октября в СМИ информации об имеющихся проблемах с транспортировкой грузов между Арменией и черноморскими портами Грузии, ЮКЖД заявляет, что импортирует и экспортирует грузы в партнерстве с компанией «Грузинская железная дорога» согласно утвержденному графику и заявкам на транспортировку», - отмечается в сообщении.



Ранее правительство Грузии запретило выдачу разрешений на транспортировку военных грузов в Армению и Азербайджан из-за возобновления военных действий в Нагорном Карабахе. В Тбилиси сообщили, что поставки гражданских грузов в обе страны не прекращались, и по данному направлению Грузия полностью выполняет взятые на себя международные обязательства.



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