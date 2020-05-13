

В Цаленджиха задержан 27-летний криминальный авторитет «Резико Джварский»

13.05.2020 14:02





Полиция задержала в Цаленджихском районе 27-летнего «вора в законе», известного в криминальных кругах как «Резико Джварский».



Как сообщает МВД Грузии, молодой человек незаконно попал на территорию Грузии.



Следствие установило, что задержанный многие годы находился за пределами Грузии. За преступную деятельность его не раз задерживала полиция в разных странах.



Уголовное дело возбуждено по статье «пребывание лица в положении «вора в законе», что подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до 15 лет.



Законодательство в отношении криминальных автритетов в Грузии было еще раз ужесточено в апреле 2018 года – с тех пор в Уголовном кодексе Грузии был расширен круг преступных действий, связанных с воровским миром.



В частности, уголовно наказуемыми преступлениями, помимо членства в «воровском мире» и статуса «вор в законе», стали участие в воровской сходке, поддержка деятельности воровского мира, обращение к члену воровского мира или к вору в законе. Все эти преступления наказываются лишением свободы на срок от 3 до 15 лет.





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