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За наркопреступление задержан брат бывшего Генерального прокурора Грузии
16.05.2020 19:25
МВД задержало брата бывшего Генерального прокурора Грузии Отара Парцхаладзе.
По информации Первого канала Грузии, правоохранители при обыске изъяли у Торнике Парцхаладзе одну таблетку «Субоксин».
Как заявили в МВД, расследование ведется в соответствии с частью первой статьи 260 УК Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.
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