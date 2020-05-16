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За наркопреступление задержан брат бывшего Генерального прокурора Грузии


16.05.2020   19:25


МВД задержало брата бывшего Генерального прокурора Грузии Отара Парцхаладзе.

По информации Первого канала Грузии, правоохранители при обыске изъяли у Торнике Парцхаладзе одну таблетку «Субоксин».

Как заявили в МВД, расследование ведется в соответствии с частью первой статьи 260 УК Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

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