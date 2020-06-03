

Гарибашвили: Грузия намерена закупить несколько сотен новой спецтехники по стандартам НАТО

03.06.2020 12:13





В этом году мы планируем закупить несколько сотен новой спецтехники НАТО и заменить уже имеющееся, — об этом заявил министр обороны Грузии в эфире «Рустави-2», говоря о текущих новинках в силах обороны.



По словам Ираклия Гарибашвили, после распространения коронавируса представители сил обороны внесли важнейший вклад, однако в этом процессе были выявлены некоторые технические проблемы.



«Одной из первых проблем, которые мы решаем в этом году, будет модернизация и обновление техники. В частности, мы собираемся закупить несколько сотен новой спецтехники — стандартов НАТО, приобретение европейских брендов и замену, чтобы армия могла достойно справиться с проблемой», — заявил министр обороны.



Ираклий Гарибашвили подчеркнул высокий профессионализм, дисциплину, мобилизацию и самоотверженность, проявленные силами обороны в борьбе с распространением коронавируса.



«Как только появилась армия, появилась другая энергия и сила. Наши героические солдаты вместе с героическими полицейскими проделали действительно беспрецедентную и тяжелую работу в течение 24 часов. Например, я скажу вам, что армия продезинфицирована 700 тысяч автомобилей, а военные врачи провели термоскрининг 2,5 миллиона граждан. Это морская работа. Самое главное, у 158 человек была выявлена температура. То есть, и здесь произошла очень серьезная превенция. Я хотел бы еще раз поблагодарить каждого солдата», — заявил Ираклий Гарибашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







