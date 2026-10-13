В Батуми проверяют санитарное состояние детских садов

13.10.2026 14:09





Муниципальная инспекция Батуми проводит проверки санитарно-гигиенических норм в государственных и частных детских садах.



В ходе мониторинга специалисты берут лабораторные пробы в игровых помещениях, туалетах и пищеблоках, проверяют чистоту, запасы продуктов и калорийность питания.



Проверки организованы отделом санитарного надзора муниципальной инспекции совместно с лабораторным исследовательским центром в рамках договора с мэрией.



В течение года проверку пройдут все 73 детских сада города: 38 государственных и 35 частных.



Цель мониторинга — контроль санитарной безопасности и качества питания детей.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





