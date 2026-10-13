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В Батуми проверяют санитарное состояние детских садов


13.10.2026   14:09


Муниципальная инспекция Батуми проводит проверки санитарно-гигиенических норм в государственных и частных детских садах.

В ходе мониторинга специалисты берут лабораторные пробы в игровых помещениях, туалетах и пищеблоках, проверяют чистоту, запасы продуктов и калорийность питания.

Проверки организованы отделом санитарного надзора муниципальной инспекции совместно с лабораторным исследовательским центром в рамках договора с мэрией.

В течение года проверку пройдут все 73 детских сада города: 38 государственных и 35 частных.

Цель мониторинга — контроль санитарной безопасности и качества питания детей.


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