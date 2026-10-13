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Зурабишвили встретилась с комиссаром Совета Европы Майклом О’Флаэрти
13.10.2026 15:26
Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с комиссаром Совета Европы по правам человека Майклом О’Флаэрти.
Об этом Саломе Зурабишвили сообщила в социальной сети.
По словам пятого президента, на встрече обсудили ситуацию с правами человека в Грузии, «особое внимание было уделено серьёзным нарушениям прав и несгибаемой стойкости грузинского народа».
«Я встретилась с комиссаром Совета Европы Майклом О’Флаэрти, чтобы обсудить ситуацию с правами человека в Грузии. Отмечались избрание мишенью гражданского общества и тяжелые нарушения прав, подчёркивалась непреклонная стойкость грузинского народа. Сильное европейское партнёрство жизненно важно для защиты нашей траектории», - заявила Саломе Зурабишвили.
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