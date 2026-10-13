Зурабишвили встретилась с комиссаром Совета Европы Майклом О’Флаэрти

13.10.2026 15:26





Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с комиссаром Совета Европы по правам человека Майклом О’Флаэрти.



Об этом Саломе Зурабишвили сообщила в социальной сети.



По словам пятого президента, на встрече обсудили ситуацию с правами человека в Грузии, «особое внимание было уделено серьёзным нарушениям прав и несгибаемой стойкости грузинского народа».



«Я встретилась с комиссаром Совета Европы Майклом О’Флаэрти, чтобы обсудить ситуацию с правами человека в Грузии. Отмечались избрание мишенью гражданского общества и тяжелые нарушения прав, подчёркивалась непреклонная стойкость грузинского народа. Сильное европейское партнёрство жизненно важно для защиты нашей траектории», - заявила Саломе Зурабишвили.





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