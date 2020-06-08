

СГБ Грузии продолжает расследовать случаи разжигания этнической розни

08.06.2020 21:45





Служба госбезопасности Грузии (СГБ) продолжает расследование дела о разжигании этнической розни между грузинами и азербайджанцами.



СГБ сообщила о начале следствия 30 мая. В ведомстве заявили, что речь идет о разжигании розни между грузинами и этническими азербайджанцами, гражданами Грузии. Конкретные факты названы не были, однако отмечалось, что происходит подобное в регионах Квемо-Картли и Кахети.



По данным СМИ, следствие началось после конфликта из-за установленного еще в 70-х годах в Марнеули бюста большевику Нариману Нариманову, который был уроженцем этого района. Мэрия Марнеули недавно отреставрировала бюст. Против этого памятника выступил епископ Марнеули и Худжаби Георгий Джанделиани. В своей проповеди в мае он заявил, что Нариманов был врагом Грузии и назвал действия мэрии «оскорблением государственности» и «плевком в душу наших предков». После этого некоторые организации, в том числе ультранационалистический «Грузинский марш», выступили с радикальными заявлениями. На них отозвался глава высшего управления мусульман Грузии, шейх Миртаг Асадов и некоторые другие грузинские общественные деятели.



В рамках расследования в СГБ опросили главу неправительственной организации «Герати» Зурмуда Курбанова в присутствии его адвоката, сообщает сегодня Общественное телевидение.



По словам Куранова, существует некая «третья сила», в чьих интересах внести раскол в грузино-азербайджанские отношения и указывает на комментарии, которые распространяются в социальных сетях.



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