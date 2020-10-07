

Какая связь между делом о госгранице Грузии и российскими спецслужбами

07.10.2020 23:58

авторская программа "Формула Георгия Таргамадзе" на телеканале Formula

Георгий Таргамадзе







Сегодня прокуратура задержала бывшего председателя грузино-азербайджанской комиссии по делимитации и демаркации границы Ивери Мелашвили и члена комиссии Наталью Ильичеву. Их обвиняют в принятии вредных для Грузии решений в рамках работы комиссии. Примечательно, что расследование проводилось на основе предоставленных Минобороны топографических карт, которые, по данным прокуратуры, были обнаружены одним из граждан Грузии в других странах и переданы Минобороны.

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Однако обвинение не сказало то, о чем сейчас скажем вам мы. телекомпания Formula. Во-первых, мы знаем: зарубежная страна, из которой были получены карты – это Россия. Гражданином, передавшим эти архивные материалы Минобороны, был близкий к «Грузинской мечте» бизнесмен Давид Хидашели. Всем ясно, что такие карты не продаются в магазине и хранятся в архивах госбезопасности, доступ к которым имеет только очень ограниченный круг людей. Думаю понятно о чем речь.



А теперь информация нашего источника, конфиденциальность которого мы будем защищать до конца: по данным нашего источника, в этом деле Хидашели помогал Олег Мубарашкин, секретный сотрудник российской внешней разведки. Вместе с Олегом Мубарашкиным Хидашели на протяжении многих лет входил в топ-менеджмент крупнейшей российской корпорацией «Система». Хидашели был вице-президентом корпорации по инновациям, а Мубарашкин занимал такую же должность в юридической сфере. Это корпорация, которая полностью контролируется российскими спецслужбами, а руководящие позиции в ней занимают только люди, связанные с этой системой. За время работы в спецслужбах Мубаракшин занимался координацией резидентуры российской внешней разведки в разных странах, в том числе и в Бельгии. Хидашели поддерживает с ним активные контакты на протяжении многих лет. Давид Хидашели, которого наша прокуратура называет иностранным бизнесменом, – это человек, чья «гражданская активность» и связи с министром обороны Грузии Ираклием Гарибашвили стали основанием для начала расследования. Вышеупомянутые связи вызывают серьезные подозрения в сотрудничестве первого лица Минобороны со Службой Внешней Разведки России.



Проблема усугубляется тем, что этот крайне болезненный вопрос был выдвинут на первый план властями Грузии в то время, когда Азербайджан находится в состоянии горячей фазы войны с Арменией. Это что же получается, Грузия предъявляет территориальные претензии Азербайджану ? Представим себе обратную ситуацию, в августе 2008 года в Баку заявляют, что Грузия незаконно владеет частью территории Азербайджана и при этом власти Азербайджана нагнетают ситуацию внутри страны по этому вопросу. К этому следует добавить тот факт, что дело представляется грузинской общественности как к результат корыстных побуждений отдельных граждан, а Азербайджан выглядит в этой ситуации как страна, которая подкупом присваивает себе грузинские земли.



Кроме всего прочего, то, что случилось, дает возможность конкретным политическим силам усилить свою антиазербайджанскую и антитурецкую риторику. И мы хорошо знаем кто эти силы, далеко не случайно Альянс патриотов ещё в июне 2019 года требовал привлечь комиссию к уголовной ответственности. В целом получается картина, которая прямо противоречит интересам как Грузии, так и ее стратегических партнеров. Единственный, кто заинтересован в расшатывании и срыве этой важной для нашей страны геополитической оси – это Российская Федерация. В Москве и не скрывают, что их задача – разрушить стратегический треугольник Грузия-Азербайджан-Турция.



Не менее важен в данном случае человеческий фактор. Наши власти легко приносят в жертву экспертов и государственных чиновников во имя своих грязных политических игр и власти. Примером этого является трагедия медэксперта по делу Зураба Жвания Левана Чачуа, экспертов по делу кабелей в министерстве обороны и многих других. К этому ряду сегодня добавился кейс Давида Гареджи, когда профессиональные государственные служащие снова были взяты под стражу по абсурдным обвинениям. Да, абсурдно обвинять, когда нет мотива, а где нет мотива и не установлен ущерб, нет преступления – это азбука криминалистики.



Хотя о какой криминалистике можно говорить, когда вся система, призванная защищать национальные интересы и личные права граждан, подрывает основные принципы национальной безопасности и превращает профессиональных и честных государственных служащих, посвятивших свою жизнь служению родине, в разменную монету в политической игре. Иванишвили неоднократно доказывал, что ради сохранения власти и в борьбе с политическими оппонентами у него нет красных линий. Но сейчас другой случай, на карту поставлена национальная безопасность страны.



На алтарь предвыборной борьбы приносятся такие профессионалы как Ивери Мелашвили и Тамара Ильичева. Что это, просто предвыборные технологии Мечты или попытка разрушить геополитическую ось? Мем "кровавые девять лет" Нацдвижения уже сильно устарел, да и у самой Мечты накопилось немало грехов. Власти хорошо понимают, что надеяться исключительно на предвыборные подарки сегодня весьма опасно. Так и проиграть недолго, тем более, что восемь лет правления Иванишвили народ ждал от него не озеленения территории бывшего ипподрома, а расцвета страны и сытой жизни для своих семей. Поэтому снова и снова приходится применять старый. испытанный метод. В 2012 году решающую роль сыграли "тюремные кадры", впрочем тогда мало кто заметил, что эти самые кадры были сняты больше чем за год до их публикации. Их берегли для нужного момента и этот момент настал. Сегодня Иванишвили точно знает, чувствует спинным мозгом, что необходим новый шок для общества, новая тема, которая ударит по нервам. Да так ударит, что заставит забыть все претензии к "Мечте". Ударит так, что не оставит выбора избирателю. И вот вам пожалуйста – новая схема и новое обвинение – обвинение в продаже грузинской земли, да ещё какой земли. священной. Получите и распишитесь. Предатели и торговцы Родиной – новые ярлыки, которые приготовила "Мечта" не только националам, но и значительной части другой оппозиции. Именно таким путем. путем всеобщего возмущения населения они собираются добиться успеха. Но это ещё не все, есть смутные сомнения, что цели этого представления выходят далеко за рамки внутриполитической повестки дня.Сегодня прокуратура задержала бывшего председателя грузино-азербайджанской комиссии по делимитации и демаркации границы Ивери Мелашвили и члена комиссии Наталью Ильичеву. Их обвиняют в принятии вредных для Грузии решений в рамках работы комиссии. Примечательно, что расследование проводилось на основе предоставленных Минобороны топографических карт, которые, по данным прокуратуры, были обнаружены одним из граждан Грузии в других странах и переданы Минобороны.Читайте также: Дело о «действиях против Грузии» — провокация или защита государственных интересов? Однако обвинение не сказало то, о чем сейчас скажем вам мы. телекомпания Formula. Во-первых, мы знаем: зарубежная страна, из которой были получены карты – это Россия. Гражданином, передавшим эти архивные материалы Минобороны, был близкий к «Грузинской мечте» бизнесмен Давид Хидашели. Всем ясно, что такие карты не продаются в магазине и хранятся в архивах госбезопасности, доступ к которым имеет только очень ограниченный круг людей. Думаю понятно о чем речь.А теперь информация нашего источника, конфиденциальность которого мы будем защищать до конца: по данным нашего источника, в этом деле Хидашели помогал Олег Мубарашкин, секретный сотрудник российской внешней разведки. Вместе с Олегом Мубарашкиным Хидашели на протяжении многих лет входил в топ-менеджмент крупнейшей российской корпорацией «Система». Хидашели был вице-президентом корпорации по инновациям, а Мубарашкин занимал такую же должность в юридической сфере. Это корпорация, которая полностью контролируется российскими спецслужбами, а руководящие позиции в ней занимают только люди, связанные с этой системой. За время работы в спецслужбах Мубаракшин занимался координацией резидентуры российской внешней разведки в разных странах, в том числе и в Бельгии. Хидашели поддерживает с ним активные контакты на протяжении многих лет. Давид Хидашели, которого наша прокуратура называет иностранным бизнесменом, – это человек, чья «гражданская активность» и связи с министром обороны Грузии Ираклием Гарибашвили стали основанием для начала расследования. Вышеупомянутые связи вызывают серьезные подозрения в сотрудничестве первого лица Минобороны со Службой Внешней Разведки России.Проблема усугубляется тем, что этот крайне болезненный вопрос был выдвинут на первый план властями Грузии в то время, когда Азербайджан находится в состоянии горячей фазы войны с Арменией. Это что же получается, Грузия предъявляет территориальные претензии Азербайджану ? Представим себе обратную ситуацию, в августе 2008 года в Баку заявляют, что Грузия незаконно владеет частью территории Азербайджана и при этом власти Азербайджана нагнетают ситуацию внутри страны по этому вопросу. К этому следует добавить тот факт, что дело представляется грузинской общественности как к результат корыстных побуждений отдельных граждан, а Азербайджан выглядит в этой ситуации как страна, которая подкупом присваивает себе грузинские земли.Кроме всего прочего, то, что случилось, дает возможность конкретным политическим силам усилить свою антиазербайджанскую и антитурецкую риторику. И мы хорошо знаем кто эти силы, далеко не случайно Альянс патриотов ещё в июне 2019 года требовал привлечь комиссию к уголовной ответственности. В целом получается картина, которая прямо противоречит интересам как Грузии, так и ее стратегических партнеров. Единственный, кто заинтересован в расшатывании и срыве этой важной для нашей страны геополитической оси – это Российская Федерация. В Москве и не скрывают, что их задача – разрушить стратегический треугольник Грузия-Азербайджан-Турция.Не менее важен в данном случае человеческий фактор. Наши власти легко приносят в жертву экспертов и государственных чиновников во имя своих грязных политических игр и власти. Примером этого является трагедия медэксперта по делу Зураба Жвания Левана Чачуа, экспертов по делу кабелей в министерстве обороны и многих других. К этому ряду сегодня добавился кейс Давида Гареджи, когда профессиональные государственные служащие снова были взяты под стражу по абсурдным обвинениям. Да, абсурдно обвинять, когда нет мотива, а где нет мотива и не установлен ущерб, нет преступления – это азбука криминалистики.Хотя о какой криминалистике можно говорить, когда вся система, призванная защищать национальные интересы и личные права граждан, подрывает основные принципы национальной безопасности и превращает профессиональных и честных государственных служащих, посвятивших свою жизнь служению родине, в разменную монету в политической игре. Иванишвили неоднократно доказывал, что ради сохранения власти и в борьбе с политическими оппонентами у него нет красных линий. Но сейчас другой случай, на карту поставлена национальная безопасность страны.На алтарь предвыборной борьбы приносятся такие профессионалы как Ивери Мелашвили и Тамара Ильичева. Что это, просто предвыборные технологии Мечты или попытка разрушить геополитическую ось?



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